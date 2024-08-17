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На Тернопільщині у річці знайшли тіло жінки

Тіло жінки виявили місцеві жителі села Бабинці.

17.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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У п’ятницю, 16 серпня, до рятувальників Тернопільщини надійшло повідомлення знайдене тіло жінки в річці Нічлава. Тіло виявили місцеві жителі в селі Бабинці Борщівської громади Чортківського району.

Відомо, що жінці було 53 роки. Рятувальники, які прибули на місце події, витягнули тіло з води та передали працівникам поліції.

Всього з початку року на водоймах області загинула 31 людина, з них 5 неповнолітніх, повідомила пресслужба управління.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Тернопільській області

Теги: потопельниця, річка, "Нічлава", Чортківський район

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