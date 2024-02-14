На Тернопільщині у приватному будинку спалахнула сажа

13 лютого о 22:52 у селі Боложівка Шумської ТГ Кременецького району у приватному житловому будинку відбувся спалах сажі без подальшого горіння.

На місце події залучалися вогнеборці.

ГУ ДСНС України у Тернопільській області наголошує на простих правилах, які допоможуть запобігти нещасним випадкам, пов’язаним із загоранням сажі у димоходах та печах:

1. Вчасно проводьте профілактику та обслуговування димоходів, печей, камінів.

2. Планові огляди проводити не рідше двох разів на рік.

3. Не спалювати вироби із пластику або синтетики.

4. Не користуватися погано висушеними дровами.