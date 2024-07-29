На Тернопільщині у Лішні на честь полеглих Героїв відбулася проща

У храмі-пантеоні Святої праведної Анни, що в селі Лішня Кременецької громади Тернопільської області, цими днями відбулася щорічна Всеукраїнська проща для родин полеглих Героїв у російсько-українській війні.

Тут розміщені меморіальні дошки з іменами захисників України з різних областей держави, які віддали своє життя за територіальну цілісність та незалежність рідної держави.

У 2019 році родичі полеглих Героїв висадили біля каплиці Алею пам’яті зі 137 червоних дубів.

Прощу очолив Предстоятель Православної Церкви України – Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. За дорученням Командувача військ ОК “Захід” бригадного генерала Володимира Шведюка в заходах взяли участь представники відповідних підрозділів ОК Оперативного командування.

Хвилюючою особливістю цьогорічної прощі стало закладення наріжного каменю під будівництво Всеукраїнського меморіалу “Пам’ять жива”, який освятив митрополит Епіфаній. Його присвячено полеглим українським Героям російсько-української війни.

Відділ зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.

Фото відділу зв’язків з громадськістю “Захід”.