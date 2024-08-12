На Тернопільщині у чоловіка виявили наркотики

За зберігання наркотичних речовин відповідальність понесе житель Тернопільщини. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі, повідомляють у поліції.

Під час відпрацювання населених пунктів співробітники відділення поліції №4 міста Збаража отримали інформацію, що житель одного з сіл місцевої громади може зберігати за місцем проживання наркотичні речовини.

У ході санкціонованого обшуку на горищі підсобного приміщення поліцейські виявили декілька рослин коноплі, що сушилися. 30-річний зловмисник переконував, що нарковмісні рослини виростив і зберігав для власного використання. Речовий доказ поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України – незаконне вирощування та зберігання наркотичних речовин. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.