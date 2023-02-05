На Тернопільщині у ботанічному саду з’явиться нова скульптура

У скульптурі буде скринька для пожертв, які спрямовуватимуть на потреби ботанічного саду, пише Суспільне.

“З Кременецьким ботанічним садом ми співпрацюємо вже давно. І ми помітили, що у старій скульптурі боровика у саду, відвідувачі залишають монетки, мабуть, “на щастя”. Тому ми вирішили підхопити цю ідею і спеціально для цього створити нову скульптуру. Це завдання випало мені. А кошти плануємо спрямувати на розвиток науково-дослідної діяльності ботанічного саду”, – розповідає Василь Петровський.