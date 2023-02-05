На Тернопільщині у ботанічному саду з’явиться нова скульптура

У скульптурі буде скринька для пожертв, які спрямовуватимуть на потреби ботанічного саду, пише Суспільне.
“З Кременецьким ботанічним садом ми співпрацюємо вже давно. І ми помітили, що у старій скульптурі боровика у саду, відвідувачі залишають монетки, мабуть, “на щастя”. Тому ми вирішили підхопити цю ідею і спеціально для цього створити нову скульптуру. Це завдання випало мені. А кошти плануємо спрямувати на розвиток науково-дослідної діяльності ботанічного саду”, – розповідає Василь Петровський.
Скульптор каже, що першою ідеєю було створити персонаж монаха.
“Чому монах? Бо цей ботанічний сад заснували монахи-єзуїти. Вони лікували людей, були мудрецями, цілителями душ. Але кожен може побачити у цій скульптурі щось своє”.
Також відвідувачі матимуть можливість залишати у скриньці скульптури свої мрії-побажання.
“Ця скульптура має стати ще однією родзинкою саду. Адже, спілкуючись із людьми, я бачу, наскільки вони спраглі за позитивними новинами, за чимось прекрасним. Зараз людям не вистачає цього”.
Встановити скульптуру планують навесні.