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На Тернопільщині у ботанічному саду з’явиться нова скульптура

05.02.2023

Роман Васильович

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Культура, Новини

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Скульптуру у людський зріст, висотою 1 метр 75 сантиметрів, створив кременецький скульптор Василь Петровський. Свій виріб він виготовив із дерева породи ясен. За словами майстра, працював над ним два тижні.

У скульптурі буде скринька для пожертв, які спрямовуватимуть на потреби ботанічного саду, пише Суспільне.

“З Кременецьким ботанічним садом ми співпрацюємо вже давно. І ми помітили, що у старій скульптурі боровика у саду, відвідувачі залишають монетки, мабуть, “на щастя”. Тому ми вирішили підхопити цю ідею і спеціально для цього створити нову скульптуру. Це завдання випало мені. А кошти плануємо спрямувати на розвиток науково-дослідної діяльності ботанічного саду”, – розповідає Василь Петровський.

На Тернопільщині у ботанічному саду з’явиться нова скульптура
Скульптор зі своєю роботою. Фото: Василь Петровський

Скульптор каже, що першою ідеєю було створити персонаж монаха.

“Чому монах? Бо цей ботанічний сад заснували монахи-єзуїти. Вони лікували людей, були мудрецями, цілителями душ. Але кожен може побачити у цій скульптурі щось своє”.

Також відвідувачі матимуть можливість залишати у скриньці скульптури свої мрії-побажання.

“Ця скульптура має стати ще однією родзинкою саду. Адже, спілкуючись із людьми, я бачу, наскільки вони спраглі за позитивними новинами, за чимось прекрасним. Зараз людям не вистачає цього”.

Встановити скульптуру планують навесні.

На Тернопільщині у ботанічному саду з’явиться нова скульптура
Монах. Фото: Василь Петровський

Теги: скульптура, Василь Петровський

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