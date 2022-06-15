Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Людей можуть притягнути до відповідальності.

“У суботу під час ракетного удару по місту Чорткову за кілька хвилин вже гуляло відео, куди і як прилетіли ракети. Схожа ситуація була в обід сьогодні. Я звертаюся до всіх: якщо ви поширюєте фотографії та відео, ви стаєте корегувальниками вогню. Коли ворог випустив ракету, йому важливо знати, чи вони досягнули успіху чи ні. Поширюючи своє відео, ви можете скорегувати вогонь і в тому місці може бути ще один ракетний удар. Всі відео, всі фото, які будуть виставлятися з ракетних обстрілів, це буде трактуватися як корегування вогню, будуть прийматися рішення Поширення світлин та відео наслідків ракетного обстрілу може сприяти ворогу”, – каже Володимир Труш.

Відтак такі дії можуть вважатися корегуванням вогню.



Людей, які поширюватимуть відео з ракетних обстрілів, розшукуватимуть і притягуватимуть до відповідальності.

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