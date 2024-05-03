На Тернопільщині триває посівна кампанія: що відомо

Після висіву у грунт ранніх зернових культур селяни взялися за сівбу та садження пізніх культур, які люблять більш обігріту землю, а це – кукурудза, гречка, овочі тощо.

Загалом аграрії Тернопільщини вже засіяли понад 230 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур, що становить майже 40 процентів від запланованого показника.

Зокрема, на 81% від запланованої кількості вдалося посіяти цукровий буряк, на 84% – кормові коренеплоди, на 63% – соняшник, на 20% – гірчицю, на 3% – сою. У селах активно садять та сіють овочі та картоплю. Зокрема під овочами вже зайнято 24 процентів площ, під картоплею – 12. Однорічні та багаторічні трави висіяно на понад 50% площ. Щодо кукурудзи на зерно, то нею аграрії планують зайняти 115 тис га, наразі посіяно 10 відсотків, кукурудзи на силос буде 5,8 тис га, посіяно 21 процент до плану.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку ТОВА Володимир Стахів. За його словами уряд розширив напрями підтримки для фермерських господарств.

Зокрема, бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі: бюджетна субсидія на 1 га аграріям, які обробляють до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3,1 тис. грн до 4 тис. грн на 1 га. Окрема бюджетна субсидія на 1 га для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки – 8 тис. грн на 1 га.

Спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7 тис. грн на одну голову. Спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець. Розмір підтримки – 2 тис. грн на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець.

Заявки на отримання бюджетної допомоги подаються в Державному аграрному реєстрі (ДАР) після оприлюднення оголошення про початок прийому: з 1 травня по 30 червня 2024 року.

Заявка реєструється відповідно до вимог статті 42 Закону України «Про адміністративну процедуру».