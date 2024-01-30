На Тернопільщині трьох школярів знайшли мертвими у ставку

На жаль закінчилися трагедією пошуки безвісти зниклих школярів на Тернопільщині, які зникли 28 січня.

Сьогодні, 30 січня на території ставу в селі Переволока Чортківського району водолази знайшли у місцевому ставку тіла трьох школярів.

Приймак Богдана Васильовича 2009 року народження, Швиткого Богдана Петровича 2010 року народження та Непіп Володимира Володимировича 2011 року народження вийшли з дому 28 січня й так і не повернулися…

Пошукові роботи трьох дітей продовжили 30 січня. Були залучені 40 рятувальників та 10 одиниць техніки: група водолазно-рятувальних робіт, гірське пошуково-рятувальне спелеологічне відділення, кінологічне відділення та фахівці сектору БПЛА.

На жаль, трагедії уникнути не вдалось. Під час обстеження дна водойми водолази виявили та доставили на берег тіла дітей.

Обставини надзвичайної події встановлюють.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих.