На Тернопільщині трапилася ДТП: перекинулося авто

Внаслідок ДТП на Тернопільщині 19 серпня водій із численними травмами потрапив до лікарні.

ДТП сталася близько 22:30 у селі Іванківці Тернопільського району, повідомляють правоохоронці. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і допустив перекидання транспортного засобу.

У водія відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

Поліцейські звертаються до водіїв бути обережними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції та уникати різких маневрів.