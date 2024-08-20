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На Тернопільщині трапилася ДТП: перекинулося авто

20.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Внаслідок ДТП на Тернопільщині 19 серпня водій із численними травмами потрапив до лікарні.

ДТП сталася близько 22:30 у селі Іванківці Тернопільського району, повідомляють правоохоронці. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і допустив перекидання транспортного засобу.

У водія відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

Поліцейські звертаються до водіїв бути обережними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції  та уникати різких маневрів.

Теги: ДТП на Тернопільщині, аварія з потерпілими

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