Повідомлення від ДСНС будуть приходити на мобільний. Зберігайте спокій, тестування не потребує дій з вашого боку!

У період з 7 вересня по 10 жовтня у ряді областей, зокрема Тернопільській, планується проведення тестування розсилки через мережі операторів мобільного зв’язку «Київстар», «Водафон» та «Лайфселл» інформаційних повідомлень про можливі загрози.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Тернопільській області.

Це нова система оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку.

Система працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням.

Наразі ДСНС надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення на мобільні телефони такого змісту: «ДСНС України. Тестування системи інформування населення».

Рятувальники просять зберігати спокій та з розумінням поставитись до необхідності перевірки роботи зазначеної системи оповіщення.

— Зберігайте спокій, тестування не потребує дій з вашої сторони, — йдеться у повідомленні.