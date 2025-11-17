На Тернопільщині синоптики прогнозують похолодання

Цього тижня на Тернопільщині синоптики прогнозують прохолодну дощову погоду, місцями можливий мокрий сніг.

Про це розповіли в обласному гідрометеоцентрі.

Також буде штормовий північно-західний вітер 15-20 метрів за секунду. Відтак у регіоні оголосили штормове попередження.

Цей тиждень на Тернопільщині буде нестійким та прохолодним. Періодично, область перебуватиме в зоні діяльності атмосферних фронтів, тому, очікуються опади у вигляді дощу та першого в цьому сезоні мокрого снігу. Водночас, вторгнення холодної арктичної повітряної маси спричинить різке зниження температури повітря. «У денні години максимальна температура повітря становитиме +3+8 градусів.

Найближчої ночі дощі пройдуть у західних областях, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер західного, північно-західного напрямку, рвучкий, часом до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

“Холодна погода в Україні переважатиме, а за попередніми прогнозами, похолодання ще й посилиться з 24-го листопада. Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.