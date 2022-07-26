Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох псевдоволонтерів та дружини одного з них, обвинувачених у використанні благодійних пожертв громадян на потреби ЗСУ для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 ККУ). Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що 2 брати разом з родичкою за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви громадян придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi – Q5, а також мобільні телефони Apple IPhone 13 Pro Max, ювелірні вироби, та інші матеріальні цінності на загальну суму близько 2 мільйонів гривень.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.