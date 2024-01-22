На Тернопільщині судитимуть посадовця, який вимагав хабар за дозвіл на проведення сплавів Дністром

На Тернопільщині судитимуть керівника відділу Національного парку за отримання 500 доларів США за дозвіл на проведення сплавів по Дністру.

Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу Національного природного парку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, який отримав 500 доларів США неправомірної вигоди за сприяння у виготовленні дозволів на сплави по Дністру (ч. 1 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, до посадовця звернулась місцева мешканка з проханням посприяти у проведенні екскурсій та сплавів по водоймі та видати їй дозвіл на це. Начальник відділу Національного природного парку за 500 доларів США пообіцяв посприяти у організації екскурсії на території природного парку, забезпечив присутність перекладача для іноземних студентів, надав необхідні технічні та транспортні засоби для сплаву по річці Дністер.

Правоохоронці зафіксували отримання ним згаданої суми.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.