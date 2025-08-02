03.08.2025 08:31

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

На Тернопільщині судитимуть підприємця та керівника санаторію за незаконний видобуток підземних вод

02.08.2025

Галина Кіт

348

Новини, Економіка, Теми, Тернопільщина, Кримінал

Поширити:

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які діючи за попередньою змовою, не маючи дозволу на користування надрами, організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – підземних вод з артезіанської свердловини на території Тернопільського району, чим заподіяли збитки в розмірі 303 тис. гривень.

Упродовж минулого року незаконно видобута вода реалізовувалася на території області під торговельною маркою «Секвана». За цією схемою обвинувачені отримали прибуток понад 1,5 млн гривень, які згодом легалізували шляхом проведення фінансових операцій.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України, санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

Джерело: пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: прокуратура, суд, видобуток підземних вод

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах