На Тернопільщині судитимуть підприємця та керівника санаторію за незаконний видобуток підземних вод

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які діючи за попередньою змовою, не маючи дозволу на користування надрами, організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – підземних вод з артезіанської свердловини на території Тернопільського району, чим заподіяли збитки в розмірі 303 тис. гривень.

Упродовж минулого року незаконно видобута вода реалізовувалася на території області під торговельною маркою «Секвана». За цією схемою обвинувачені отримали прибуток понад 1,5 млн гривень, які згодом легалізували шляхом проведення фінансових операцій.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України, санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

Джерело: пресслужба Тернопільської обласної прокуратури