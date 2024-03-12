На Тернопільщині судитимуть колаборантку

За даними слідства, громадянка України у вересні 2022 року пішла на співпрацю з окупантами, добровільно отримавши повноваження так званого «члена дільничної виборчої комісії № 430» для підготовки незаконного референдуму з питань зміни меж території та державного кордону України і приєднання тимчасово окупованих територій до складу рф.

Разом з іншими членами виборчої комісії колаборантка з 25 по 27 вересня 2022 року здійснювала обхід будинків мешканців у с. Микільське Херсонського району Херсонської області, закликаючи місцевих жителів підтримати приєднання тимчасово окупованої території Херсонської області до складу рф, приносячи порожні бюлетені.