На Тернопільщині судитимуть колаборантку

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Білозерського району Херсонської області, обвинуваченої у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, громадянка України у вересні 2022 року пішла на співпрацю з окупантами, добровільно отримавши повноваження так званого «члена дільничної виборчої комісії № 430» для підготовки незаконного референдуму з питань зміни меж території та державного кордону України і приєднання тимчасово окупованих територій до складу рф.
Разом з іншими членами виборчої комісії колаборантка з 25 по 27 вересня 2022 року здійснювала обхід будинків мешканців у с. Микільське Херсонського району Херсонської області, закликаючи місцевих жителів підтримати приєднання тимчасово окупованої території Херсонської області до складу рф, приносячи порожні бюлетені.
Надалі, внаслідок дій підозрюваної та інших подібних їй колаборантів 27 вересня 2022 року так звана «ЦВК Херсонської області» за результатами «підрахунку» бюлетенів визнала незаконний референдум таким, що відбувся. Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури