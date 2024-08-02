На Тернопільщині судитимуть двох водіїв, через яких загинули люди

Двом водіям на Тернопільщині загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Чоловікам інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, повідомляють в поліції області.

У ході досудового розслідування слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту встановили, що 7 травня близько 11:45 у Почаєві водій автомобіля “АЦ ГАЗ-3307” 1963 року народження був недостатньо уважний і допустив наїзд на велосипедиста, який рухався попереду. 54-річного чоловіка у важкому стані доправили до лікарні, де він за кілька годин помер.

Постане перед судом і 70-річний житель Чортківського району. Чоловік причетний до ДТП зі смертельними наслідками. Аварія трапилася 7 червня о 17:30 в Тернополі.

Водій автомобіля Dacia Sandero на проспекті Степана Бандери при виїзді з другорядної дороги на головну не дотримався правил дорожнього руху та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Land Cruiser. У результаті зіткнення травми отримала 73 річна пасажирка Dacia Sandero. Дорогою до лікарні жінка померла.

Слідчі поліції завершили досудове розслідування по даних автопригодах і скерували кримінальні провадження до суду.