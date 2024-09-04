На Тернопільщині судитимуть двох сестер, які збирали гроші на дрони і техніку для окупантів

У Тернополі судитимуть сестер-зрадниць, які забезпечували окупантів FPV-дронами та військовим спорядженням. Зрадницям загрожує 12 років ув’язнення. Вони налагодили систематичний збір «благодійної допомоги» військовим підрозділам держави-агресора.



Слідчі СБУ здобули беззаперечні докази вини двох сестер, уродженок Макіївки, які після початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну організували в Ростовській області збір матеріальних ресурсів для забезпечення потреб загарбників.



Під час досудового розслідування встановлено, що у березні 2022 року вони створили телеграм-канал «КатяВаля», а згодом і сторінку у забороненій російській соціальній мережі, які використовують для систематичного збору, підготовки та передачі коштів і матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора.



Зокрема, за зібрані кошти пособниці окупантів купляти для російських військових квадрокоптери, тепловізори, монокуляри, FPV-дрони, автомобілі, човни, різноманітне військове спорядження та медикаменти. Згодом ці матеріальні засоби та спорядження ворог використовував під час ведення бойових дій проти Сил оброни України на Запорізькому напрямку.



Крім того, у березні 2023 року на території рф сестри організували швейний цех, в якому налагодили безперервне виробництво військової форми для російських окупантів.



Наразі Служба безпеки України завершила розслідування протиправної діяльності зрадниць. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальні акти за ст.111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.



Оскільки обоє обвинувачених переховуються від правосуддя, їх оголошено у розшук. Також тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниць до фактичної відповідальності.

Джерело: СБУ у Тернопільській області