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На Тернопільщині судитимуть двох правоохоронців за кількома звинуваченнями

23.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Події

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Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та його підлеглого, обвинувачених у завідомо незаконному затриманні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, перевищенні службових повноважень, незаконному проникненні до іншого володіння особи та проведенні у ньому обшуку (ч. 2 ст. 162 КК, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 371 КК України).

За даними слідства, працівники УСР у травні 2022 року на території приватного підприємства у передмісті Тернополя, діючи в приватних інтересах знайомого, без будь-яких законних на те підстав, погрожуючи зброєю та наносячи тілесні ушкодження, затримали двох осіб.

Надалі потерпілих незаконно доставили у приміщення УСР в Тернопільській області та тримали там близько години без складання процесуальних документів.

Обвинувачених відсторонено від займаних посад. Завершено досудове розслідування, що здійснювалося групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у Львові, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Теги: Тернопільська область, новини, події, Тернопільська обласна прокуратура

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