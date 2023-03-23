На Тернопільщині судитимуть двох правоохоронців за кількома звинуваченнями

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та його підлеглого, обвинувачених у завідомо незаконному затриманні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, перевищенні службових повноважень, незаконному проникненні до іншого володіння особи та проведенні у ньому обшуку (ч. 2 ст. 162 КК, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 371 КК України).

За даними слідства, працівники УСР у травні 2022 року на території приватного підприємства у передмісті Тернополя, діючи в приватних інтересах знайомого, без будь-яких законних на те підстав, погрожуючи зброєю та наносячи тілесні ушкодження, затримали двох осіб.

Надалі потерпілих незаконно доставили у приміщення УСР в Тернопільській області та тримали там близько години без складання процесуальних документів.

Обвинувачених відсторонено від займаних посад. Завершено досудове розслідування, що здійснювалося групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у Львові, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.