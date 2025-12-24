На Тернопільщині судитимуть чоловіка за сексуальне насильство над малолітньою племінницею

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Тернопільщини, якого обвинувачують у вчиненні низки тяжких злочинів сексуального характеру стосовно малолітньої родички.

Йому інкримінують порушення, передбачені ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153 та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — зґвалтування, сексуальне насильство та розбещення неповнолітніх.

За даними слідства, чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство та розпусні дії щодо своєї неповнолітньої племінниці.

Вперше протиправні дії сталися, коли обвинувачений пішов із дівчинкою на риболовлю. Залишившись із нею наодинці на березі річки, чоловік вчинив дії сексуального характеру.

Згодом він повторив насильницькі дії у будинку, де проживав разом із потерпілою, скориставшись відсутністю дорослих. За інформацією слідства, чоловік діяв умисно, усвідомлюючи малолітній вік дівчинки та можливість тяжких психологічних наслідків.

Розслідування у справі проводили слідчі поліції.

Відповідно до санкцій статей, інкримінованих обвинуваченому, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.