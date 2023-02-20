На Тернопільщині судили чоловіка, котрий “забув” прийти до військкомату

На суді житель Кременеччини заявив, що забув, коли повинен був прийти до військкомату.

У Кременецькому районі Тернопільської області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Проте на судовому засіданні він захотів служити в армії. Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області, передає ТСН.

За даними суду, 26 жовтня 2022 року чоловіка визнали придатним до проходження військової служби. 27 жовтня він отримав повістку та повинен був прийти до військкомату 31 жовтня. Проте чоловік проігнорував виклик та не хотів мобілізуватись.

На суді підозрюваний свою провину визнав та розкаявся. Він заявив, що забув, на яку дату йому призначили прийти до військкомату, а згодом не приходив, бо усвідомлював, що йому загрожує кримінальна відповідальність. На суді чоловік заявив, що хоче служити в армії та просив його суворо не карати.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України та засудив його до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на один рік умовного покарання.