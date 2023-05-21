21.05.2023 15:53

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Тернопільщині судять перевізників, що переправляли за кордон ухилянтів

21.05.2023

Ірина Нова

170

Тернопільщина, Кримінал, Новини, Чортківська міська громада, Події

Поширити:

На Тернопільщині шестеро чоловіків організували незаконне переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон.

За процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому підприємцю, який у змові з 6 водіями організували незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підприємець впродовж липня-листопада 2022 року організував незаконний вивіз осіб призовного віку за кордон, шляхом внесення їх в інформаційну систему Державної служби з безпеки на транспорті, як водіїв міжнародних перевезень. У такий спосіб 24 військовозобов’язаних чоловіки перетнули державний кордон та не повернулись в Україну.

Втілити злочинну схему йому допомогли ще 6 водіїв, що безпосередньо перевозили ухилянтів. Їм також вже повідомили про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Чортківського РВП ГУНП в області за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України.

 

Теги: Тернопільщина, Тернопільська прокуратура, незаконний перетин кордону, ухилянти, Чортківська громада

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах