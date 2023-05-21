На Тернопільщині судять перевізників, що переправляли за кордон ухилянтів

На Тернопільщині шестеро чоловіків організували незаконне переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон.

За процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому підприємцю, який у змові з 6 водіями організували незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон (ч. 2 ст. 332 КК України).



За даними слідства, підприємець впродовж липня-листопада 2022 року організував незаконний вивіз осіб призовного віку за кордон, шляхом внесення їх в інформаційну систему Державної служби з безпеки на транспорті, як водіїв міжнародних перевезень. У такий спосіб 24 військовозобов’язаних чоловіки перетнули державний кордон та не повернулись в Україну.

Втілити злочинну схему йому допомогли ще 6 водіїв, що безпосередньо перевозили ухилянтів. Їм також вже повідомили про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Чортківського РВП ГУНП в області за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України.