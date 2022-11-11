У с. Шумбар Шумської міської територіальної громади Кременецького району 9 листопада урочисто заступила на чергування новостворена добровільна пожежна команда.

Підрозділ дислокуватиметься на базі фермерського господарства «Івашенюків», повідомляють у ДСНС.

Заступник начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Олександр Гавура, що завітав на урочисте відкриття, відзначив:

“Створення підрозділу добровільної пожежної охорони є позитивним прикладом свідомого ставлення до питань пожежної та техногенної безпеки громади. Ще одна боєздатна пожежна команда – це інвестиції у безпеку району, у десятки врятованих життів та збережене від вогню майно!”.

Вогнеборцям-добровольцям урочисто передали бойове спорядження, вручили ключі від пожежного автомобіля Renault, побажали “сухих рукавів” та менше тривожних викликів.

До слова, на сьогодні в Тернопільській області вже створено 41 місцеву та 4 добровільних місцевих пожежних команди.