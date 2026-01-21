На Тернопільщині стався конфлікт за участі офіцера ЗСУ та квадроциклістів

На Тернопільщині резонансу набув інцидент за участі офіцера Збройних сил України та групи молодиків, які пересувалися на квадроциклах. Про подію повідомила дружина військового Тетяна Штан у соціальних мережах.

За її словами, конфлікт стався після того, як молодики на квадроциклах, перебуваючи, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння, протаранили автомобіль офіцера ЗСУ. Після цього, стверджує жінка, військового побили.

На місце події прибула поліція. Водночас, як зазначає дружина потерпілого, згодом з’явився підполковник територіального центру комплектування, який, за її твердженням, намагався «врегулювати ситуацію» та з’ясувати, чому офіцер перебував поза межами гарнізону. Також йшлося про можливе залучення Військової служби правопорядку.

У дописі Тетяни Штан зазначено, що правоохоронці склали адміністративні матеріали, однак водія квадроцикла вказали як «невідомого». За її словами, тест на стан алкогольного сп’яніння не проводився, а транспортний засіб, який не мав реєстрації та страхування, повернули власнику.

В офіційному повідомленні поліції зазначено, що між учасниками події виникла суперечка, яка переросла в бійку. Про напад саме на офіцера ЗСУ в повідомленні не йдеться.

Дружина військового також стверджує, що після відмови її чоловіка прийняти грошову компенсацію для «врегулювання конфлікту» ситуація набула подальшого розвитку, зокрема із приїздом представника ТЦК.

Наразі всі обставини інциденту з’ясовують правоохоронні органи. Офіційних коментарів від Територіального центру комплектування або Військової служби правопорядку на момент публікації не оприлюднено.