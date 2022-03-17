Один із фронтів нашої боротьби є забезпечення продовольчої безпеки нашої країни. Тому проведення посівної у регіонах, де це можливо, є пріоритетним завданням.

Сьогодні на Раді оборони Тернопільщини прийнято ряд важливих рішень щодо організації роботи сільськогосподарських підприємств.

Зокрема, їм дозволено працювати у темну пору доби, але лише за погодження обласної військової адміністрації.

Уряд працює над забезпеченням підприємств аграрної сфери паливом. Зараз сільськогосподарські підприємства подають заявки щодо необхідної кількості пального для проведення польових робіт. Ми проведемо підрахунки і подамо заявку.

Ще один важливий момент – Уряд ухвалив Постанову, зякою визначена фінансова підтримка для малих та середніх аграрних виробників з оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік.

Максимальна сума кредиту, на який поширюється компенсація відсоткової ставки, становить до 50 млн грн.

Джерело: Тернопільська ОВА