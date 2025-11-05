На Тернопільщині старт футзальної ліги 2025/26

30 жовтня в приміщенні Асоціації футболу Тернопільщини під керівництвом першого заступника голови – виконавчого директора АФТ Василя Миколайовича Заторського відбулася підсумкова нарада щодо проведення Тернопільської футзальної ліги сезону-2025/2026.

За її підсумками прийнято рішення, що новий футзальний сезон на Тернопільщині розпочнеться 15-16 листопада.

Команди, які виявили бажання позмагатися у Тернопільській футзальній лізі поділено на чотири ліги.

Третя ліга: ФК «Гаї Шевченківські», «Київхліб» (Тернопіль), ТМР (Тернопіль), «МаксБуд» (Тернопіль), «Ентузіаст» (Тернопіль), «Серет» (Петриків), ФК «Залізці», «Спортивна водойма Big-Fish» (Тернопіль), «Strong Faith» (Тернопіль), «Тернопіль Юнайтед» (Тернопіль);

Друга ліга: ФК «Озерна», «Самець» (Підволочиськ), «Медобори» (Галущинці), «Largo» (Тернопіль), ФК «Острів-м’ясокобмінат», ФК «Куропатники», «Шлях» (Шляхтинці), «Стрипа» (Купчинці), Збірна учасників бойових дій і ветеранів війни, ФК «Кобзарівка»;

Перша ліга: «Eleks» (Тернопіль), «Vartis» (Тернопіль), ФК «Дубівці», «Серет-Стандарт» (Вишгородок), ФК «Нараїв», «Колос» (Домаморич), «Карпатська джерельна» (Тернопіль), «Файне місто» (Тернопіль), «24» (Тернопіль).

Вища ліга: МФК «Тернопіль», «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль), «Сокіл» (Велика Березовиця), «OPEN TECK» (Тернопіль), ФК «Тернопіль-Ветеран», «Поділля» (Велика Березовиця), «Вікнини» (Вікно). Команди «Вікторія» (Великі Бірки) та ФК «Максимівка» ще не підтвердили остаточно свою участь у вищій лізі.

Змагання у першій, другій та третій лігах відбуватимуть у СК «Політехнік» за системою у два кола. Щодо вищої ліги, матчі якої гратимуться у ФОЦі, то, за умови участі дев’яти команд – ігри відбуватимуся у два кола (16 матчів). Якщо заявиться вісім колективів – вони гратимуть у два етапи: попередній – два кола та фінальна частина (1-4 місця та 5-8 місця) – в одне коло (загальна кількість матчів – 17-ть). І, якщо у вищій лізі буде сім команд, вони гратимуть у три кола (18 матчів).

З нововведень, які прийнято на нараді, у всіх лігах, за умови рівності очок лише у першого-другого місця – передбачено «золотий» матч. Також за неявку командам, як і у «великому» футболі, в Тернопільській футзальній лізі з сезону-2025/26 зніматимуть чотири очка.