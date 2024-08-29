На Тернопільщині сталася смертельна ДТП

Впродовж 28 серпня на дорогах Тернопільщини сталися дві аварії за участі авто. Внаслідок ДТП є загиблий та поранений.

Близько 9:50 у Тернополі на вулиці Слівенській водій автомобіля Mercedes-Benz наїхав на пішохода. Потерпілу, 66-річну тернополянку, доправили до лікарні.

Смертельна аварія сталася у Чорткові. Близько 11:30 на вулиці Володимира Великого водій автомобіля ВАЗ 2106 зіткнувся з мотоциклістом. Внаслідок отриманих травм 68-річний мотоцикліст помер у лікарні.

За фактом смертельної ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини обох подій.

Джерело: Національна поліція Тернопільської області