Сьогодні, 23 серпня, Департамент цивільного захисту населення Тернопільської ОВА разом з пожежниками та гідрометеорологами відпрацювали усі версії можливих причин задимлення у Тернопільській області.
Про це повідомляє голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у своєму телеграм каналі.
За інформацією Тернопільського обласного гідрометеорологічного центру явище, що наразі спостерігається – це імла, яка може бути спричинена проведенням сільськогосподарських робіт на території центральних та південних регіонів України.
Це явище фіксується деякими станціями гідрометеорології в центральних регіонах України.
Інших джерел задимлення чи пожежі на території області не зафіксовано.
Приводів для занепокоєння немає!