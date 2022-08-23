Сьогодні, 23 серпня, Департамент цивільного захисту населення Тернопільської ОВА разом з пожежниками та гідрометеорологами відпрацювали усі версії можливих причин задимлення у Тернопільській області.

Про це повідомляє голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у своєму телеграм каналі.

За інформацією Тернопільського обласного гідрометеорологічного центру явище, що наразі спостерігається – це імла, яка може бути спричинена проведенням сільськогосподарських робіт на території центральних та південних регіонів України.

Це явище фіксується деякими станціями гідрометеорології в центральних регіонах України.

Інших джерел задимлення чи пожежі на території області не зафіксовано.

Приводів для занепокоєння немає!