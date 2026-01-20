20.01.2026 16:00

На Тернопільщині спостерігали північне сяйво. Рідкісне явище бачили вночі 20 січня

Фото та відео незвичного світіння неба жителі області публікують у соцмережах

20.01.2026

Яровий Роман

Тернопільщина, Новини, Події

Котюжини
Шушківці

У ніч на 20 січня 2026 року жителі Тернопільщини стали свідками рідкісного природного явища — північного сяйва. Незвичне світіння неба помітили також у інших регіонах України. Фото та відео очевидці активно поширюють у соціальних мережах.

Зокрема, світлини північного сяйва опублікував священник і блогер Олексій Філюк. Кадри зроблені в селі Шушківці, що на півночі Тернопільської області.

Фахівці пояснюють, що північне сяйво виникає під час активних сонячних процесів. Під час спалахів на Сонці в космос викидаються потоки заряджених частинок — так званий сонячний вітер. Потрапляючи в магнітосферу Землі, ці частинки спрямовуються до магнітних полюсів і взаємодіють з атомами кисню та азоту, спричиняючи світіння атмосфери.

Колір сяйва залежить від висоти та газів, які збуджуються:

  • зелений колір виникає через кисень на висоті 100–150 кілометрів,

  • червоні та рожеві відтінки з’являються на висотах понад 200 кілометрів унаслідок взаємодії кисню та азоту.

За словами фахівців, зокрема Олександра Бондара, північне сяйво у наших широтах можна побачити лише під час дуже потужних геомагнітних бур з індексом Kp 7–9. У такі періоди аврорний овал зміщується значно південніше, що й дозволяє спостерігати це явище навіть на Тернопільщині.

