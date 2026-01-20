На Тернопільщині спостерігали північне сяйво. Рідкісне явище бачили вночі 20 січня

У ніч на 20 січня 2026 року жителі Тернопільщини стали свідками рідкісного природного явища — північного сяйва. Незвичне світіння неба помітили також у інших регіонах України. Фото та відео очевидці активно поширюють у соціальних мережах.

Зокрема, світлини північного сяйва опублікував священник і блогер Олексій Філюк. Кадри зроблені в селі Шушківці, що на півночі Тернопільської області.

Фахівці пояснюють, що північне сяйво виникає під час активних сонячних процесів. Під час спалахів на Сонці в космос викидаються потоки заряджених частинок — так званий сонячний вітер. Потрапляючи в магнітосферу Землі, ці частинки спрямовуються до магнітних полюсів і взаємодіють з атомами кисню та азоту, спричиняючи світіння атмосфери.

Колір сяйва залежить від висоти та газів, які збуджуються:

зелений колір виникає через кисень на висоті 100–150 кілометрів,

червоні та рожеві відтінки з’являються на висотах понад 200 кілометрів унаслідок взаємодії кисню та азоту.

За словами фахівців, зокрема Олександра Бондара, північне сяйво у наших широтах можна побачити лише під час дуже потужних геомагнітних бур з індексом Kp 7–9. У такі періоди аврорний овал зміщується значно південніше, що й дозволяє спостерігати це явище навіть на Тернопільщині.