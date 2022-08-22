Ще один рекорд України встановив ресторатор, шеф-кухар з Тернопільщини Віталій Колошиць.
21 серпня в с.Охримівці спекли найбільшу паляницю в Україні діаметром 3м 40см. Встановили рекорд в рамках благодійного заходу — спрямованого на збір коштів для ЗСУ.
Про це на своїй сторінці повідомив співорганізатор, ресторатор Віталій Колошиць.
«Мега актуально в наш час та ще актуальніше в рамках благодійного заходу спрямованого на збір коштів для ЗСУ!!! Будь-який рекорд це титанічний труд багатьох людей та організацій. Звичайно сам я ніколи не зміг організувати та створити щось подібне. За таким дійством стоїть труд та допомога багатьох людей», — пише шеф-кухар.