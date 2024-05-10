На Тернопільщині сьогодні введуть графіки обмеження потужності електроенергії для частини споживачів

Сьогодні на Тернопільщині знову передбачається введення графіків обмеження потужності для юридичних споживачів, про це інформують у ВАТ “Тернопільобленерго”.

За вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго” в Тернопільській області з 18:00 год. 10 травня до 07:00 год. 11 травня вводяться в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для підприємств! – зазначили енергетики.

Будуть застосовані п’ять черг ГОП для юридичних споживачів.

Енергетики закликають ставитися до електроспоживання розсудливо, особливо, в години пікового навантаження. Для того, щоб підтримати енергосистему, потрібно використовувати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, мінімізувати споживання електроенергії ввечері з 18.00 до 24.00.