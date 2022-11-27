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На Тернопільщині складні погодні умови додали роботи енергетикам

27.11.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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У зв’язку із складними погодніми умовами, які мали місце у Північно-Східній частині нашої області, відбулось налипання мокрого снігу та в подальшому його обледеніння на лініях електропередач наругою 0,4-10 кВ.

Про це повідомили в ВАТ “Тернопільобленерго”

Відповідно, є пошкодження цих ліній (обриви проводів, падіння опор), внаслідок чого тимчасово без електроенергії залишились наступні населені пункти: Жолобки, Тилявка, Угорськ, Одерадівка, Стіжок, В.Іловиця, М.Іловиця, Антонівці, Кутянка, Андрушівка, Переморівка, Биківці, Потуторів, частина села Людвищ та Новостав (Шумська ОТГ).

Аварійно-відновлювальні бригади працюють над відновленням пошкоджених електричних мереж, щоб донести світло до домівок у зазначених населених пунктах.

Автор: Роман Васильович

Мітки: електропостачання, не буде світла

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