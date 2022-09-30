23 вересня близько 20:00 пенсіонер вийшов з дому та не повернувся.

Працівники відділення поліції №4 м. Заліщики розшукують жителя села Устечко Товстенської ТГ Чортківського району Сюсяйла Данила Михайловича 1942 року народження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

23 вересня близько 20:00 пенсіонер вийшов з дому та не повернувся.

Можливо одягнений: в светр та спортивні штани чорного кольору.

Прикмети розшукуваного: зріст – 170см., волосся коротке, сиве.

— Якщо ви володієте будь-якою інформацією про чоловіка, телефонуйте за номерами (03554) 2-12-45, 0680754402 або на лінію «102», — зазначають у поліції.