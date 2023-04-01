На Тернопільщині шукають кваліфікованих робітників на тривалий період

Найбільше – 50 тис. грн – щомісяця буде платити роботодавець слюсарю-електрику з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.
Найбільше вакансій для слюсарів є у м. Тернополі та Тернопільському районі (40 вакансій). У Чортківському районі пропонують 7 вакансій слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, з експлуатації та ремонту газового устаткування, ремонтників.
У м. Тернополі є робота для слюсарів з КВПА (електроніка), на одному з приватних підприємств – для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування; міські комунальні підприємства шукають слюсарів-сантехніків.
Слюсарі з ремонту рухомого складу потрібні ВСП “Локомотивне депо Тернопіль” РФ “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця”.
За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або в Telegram: @DCZ19_Ternopil.