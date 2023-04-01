На Тернопільщині шукають кваліфікованих робітників на тривалий період

Роботодавці Тернопільщини мають пів сотні актуальних вакансій слюсарів: 14 вакансій слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (із середньою заробітною платою у 16,8 тис. грн), 7 – слюсарів з механоскладальних робіт (9,3 тис. грн), 6 – слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування (10,7 тис. грн), 5 – слюсарів-сантехніків (6,9 тис. грн) 5 вакансій слюсарів з ремонту рухомого складу (середня зарплата 8,8 тис. грн) та ін.

Найбільше – 50 тис. грн – щомісяця буде платити роботодавець слюсарю-електрику з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.

Найбільше вакансій для слюсарів є у м. Тернополі та Тернопільському районі (40 вакансій). У Чортківському районі пропонують 7 вакансій слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, з експлуатації та ремонту газового устаткування, ремонтників.

У м. Тернополі є робота для слюсарів з КВПА (електроніка), на одному з приватних підприємств – для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування; міські комунальні підприємства шукають слюсарів-сантехніків.

Слюсарі з ремонту рухомого складу потрібні ВСП “Локомотивне депо Тернопіль” РФ “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця”.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або в Telegram: @DCZ19_Ternopil.