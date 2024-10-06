На Тернопільщині шукають двох жінок, які зникли в лісі

На Тернопільщини рятувальники проводять пошукові роботи, у лісі зникли дві жінки. Про це повідомляють у ДСНС.

5 жовтня забили на сполох у с. Бертники Монастириської ТГ Чортківського району. 70-річна мешканка села вранці вийшла з дому в ліс по гриби і не повернулася. До її пошуків залучили рятувальників, поліцію та місцеве населення. Вчора знайти пенсіонерку не вдалося, сьогодні рятувальна операція продовжується.

Того ж дня в с. Іване-Пусте Іване-Пустенської громади Чортківського району зникла 81-річна жінка, яка також вирушила до лісу. Пошуки пенсіонерки тривають.

Рятувальники нагадують про основні рекомендації перед походом до лісу:

– перед походом в лісову місцевість, обов’язково ознайомтеся з прогнозом погоди;

– одягайте яскравий одяг, який краще видно серед дерев, що допоможе в разі необхідності знайти вас здалеку. – – – важливо мати світловідбивальні елементи, свисток і ліхтарик;

– складіть маршрут і вивчіть місцевість;

– повідомте рідних про Ваш маршрут та час повернення;

– візьміть з собою заряджений телефон, сірники перекус та воду, а також необхідні вам ліки.