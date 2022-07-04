Установи природно-заповідного фонду Тернопільщини продовжують свою роботу по збереженню безцінної природної спадщини для майбутніх поколінь. Минулого тижня працівники науково-дослідного відділу Парку та Борщівського ПОНДВ проводили дослідження цінних природних об’єктів на берегах Дністра поблизу села Устя.

Як розповіли у Національному природньому парку «Дністровський каньйон», ця місцевість була обрана не випадково. Річ у тім , що саме в околицях цього села , відомий ботанік минулого століття Заверуха Б. В. знайшов унікальний вид рослин, ендемік України, занесений до національної Червоної книги та Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи – цибулю переодягнену. Дотепер це єдине відоме місцезнаходження цього виду на території НПП “Дністровський каньйон”, але сучасний стан популяції невідомий.

– Тут на крутих стінках Дністра було виявлено чимало Червонокнижних видів (ковила волосиста, горицвіт весняний) та таких, що внесені до переліку рідкісних у Тернопільській області (вишня степова, хвощ великий, тирлич, гадючник, авринія). Було обстежено та описано печери, що у надрах скельної гряди в урочищі Підгороддя та зібрано інші матеріали, які що стануть в нагоді при формуванні рекреаційної інфраструктури у цій частині Парку. А ось цибулю переодягнену не знайдено, Ну що ж … це означає лише, що пошуки будуть продовжені, кажуть дослідники.