Учнів Тернопільщини чекають зміни: навчальний рік триватиме довше

На Тернопільщині навчальний рік триватиме майже на місяць довше – до 28 червня. Зміну тривалості навчального року в Міносвіти пояснили необхідністю компенсувати час навчання, згаяний через повітряні тривоги.

Через повітряні тривоги учні та вчителі змушені немало часу проводити у сховищах. Це призводить до переривання навчального процесу та погіршення засвоєння знань школярами. Через це Міносвіти було змушено піти на такий непопулярний крок – перенести закінчення навчального року на більш пізню дату.

Водночас у Міносвіти нагадують, що свято останнього дзвоника відбудеться, як і було заплановано, 31 травня. Крім того, у Міносвіти зазначають, що цьогоріч школи отримали можливість на власний розсуд формувати графіки навчального процесу та канікул.

Це також пов’язано з особливостями освітнього процесу під час війни. Через це в деяких школах відмовилися від осінніх канікул, а зимові вакації були різної тривалості та припали на різні дати.

Весняні канікули в Україні триватимуть з 25 по 31 березня. А після того школярам доведеться “гризти граніт науки” ще майже три місяці. Таким чином, поточний навчальний рік у школах триватиме з 1 вересня 2023 року по 28 червня 2024.