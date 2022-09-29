Протягом осіньо-зимового періоду 2021-2022 років на території Тернопільського району виникло 204 пожежі у житловому секторі, які забрали життя 6 людей, а також знищили 15 і пошкодили 147 будівель, завдавши при цьому мільйонних збитків.



Як і щорік, фахівці районного управління розпочали проводити пожежно-профілактичні відпрацювання у житловому секторі району, аби вкотре нагадати громадянам основні вимоги пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів, електромереж, газових обігрівальних приладів та печей.

Пам’ятайте, що відповідальність та неухильне дотримання протипожежних вимог – запорука Вашої безпеки!