На Тернопільщині рятувальники отримали нові пожежні автомобілі та спецобладнання

Вони допоможуть співробітникам ДСНС швидко та ефективно вирішувати завдання, спрямовані на захист людей і їхнього майна від пожеж та інших надзвичайних подій. Автомобілі можуть перевозити до місця пожежі 5 тонн води та 500 літрів піноутворювача і вже невдовзі стануть до бойового розрахунку пожежно-рятувальних підрозділів області.

Також рятувальникам вручили 15 генераторів і 30 обігрівачів, переданих меценатами.

“В умовах війни, коли ворог концентрує свої удари на об’єктах критичної інфраструктури України та намагається позбавити наших громадян світла, тепла та всього найнеобхіднішого, це обладнання буде використане для облаштування пунктів незламності, а також для обігріву особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час роботи за низьких температур.

У нелегкий для світу та нашої країни час ми особливо цінуємо підтримку від друзів і союзників. Висловлюємо щиру вдячність Берегівській районній Мальтійській службі допомоги, ТОВ «Медіпрайм», Валерію Сухарському та всім небайдужим, хто допомагає рятувальникам берегти життя українців. Разом до Перемоги!” – зазначають у відомстві.