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На Тернопільщині рятувальники дістали тіло людини з води

16.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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На Тернопільщині потонув чоловік.

14 вересня по обіді на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про те, що напередодні житель села Кобилля Збаразької громади вийшов з дому та не повернувся. У той же день на березі місцевого ставка виявлено речі зниклого чоловіка, повідомляють рятувальники.

Для проведення пошукових робіт до місця події прибула група водолазно-рятувальних робіт.

На жаль трагедії уникнути не вдалося: о 18:20 водолази виявили та підняли на поверхню потонулого. Тіло передали працівникам поліції для подальшого розслідування.

Теги: Тернопільщина, втопився чоловік

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