На Тернопільщині рятувальники дістали тіло людини з води

На Тернопільщині потонув чоловік.

14 вересня по обіді на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про те, що напередодні житель села Кобилля Збаразької громади вийшов з дому та не повернувся. У той же день на березі місцевого ставка виявлено речі зниклого чоловіка, повідомляють рятувальники.

Для проведення пошукових робіт до місця події прибула група водолазно-рятувальних робіт.

На жаль трагедії уникнути не вдалося: о 18:20 водолази виявили та підняли на поверхню потонулого. Тіло передали працівникам поліції для подальшого розслідування.