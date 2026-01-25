На Тернопільщині рятувальники деблокували водія з понівеченого в ДТП мікроавтобуса

Уранці 24 січня на Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. Аварія трапилася поблизу села Озеряни Бучацької територіальної громади.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.
Унаслідок зіткнення водій мікроавтобуса опинився заблокованим у понівеченому транспортному засобі. За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту надзвичайники деблокували чоловіка, надали йому домедичну допомогу та передали потерпілого бригаді екстреної медичної допомоги.
Окрім цього, рятувальники здійснили необхідні заходи для недопущення виникнення пожежі на місці дорожньо-транспортної пригоди.
У салоні мікроавтобуса також перебувала дитина. Фізичних травм вона не зазнала. Рятувальники заспокоїли малолітнього пасажира та залишалися поруч до прибуття відповідних служб.
Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.