На Тернопільщині рятувальники деблокували водія з понівеченого в ДТП мікроавтобуса

Уранці 24 січня на Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. Аварія трапилася поблизу села Озеряни Бучацької територіальної громади.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Унаслідок зіткнення водій мікроавтобуса опинився заблокованим у понівеченому транспортному засобі. За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту надзвичайники деблокували чоловіка, надали йому домедичну допомогу та передали потерпілого бригаді екстреної медичної допомоги.

Окрім цього, рятувальники здійснили необхідні заходи для недопущення виникнення пожежі на місці дорожньо-транспортної пригоди.

У салоні мікроавтобуса також перебувала дитина. Фізичних травм вона не зазнала. Рятувальники заспокоїли малолітнього пасажира та залишалися поруч до прибуття відповідних служб.

Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.