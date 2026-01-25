25.01.2026 14:10

На Тернопільщині рятувальники деблокували водія з понівеченого в ДТП мікроавтобуса

Аварія сталася поблизу села Озеряни Бучацької громади. У салоні перебувала дитина

25.01.2026

Яровий Роман

94

Події, Тернопільщина, Новини

Уранці 24 січня на Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. Аварія трапилася поблизу села Озеряни Бучацької територіальної громади.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Унаслідок зіткнення водій мікроавтобуса опинився заблокованим у понівеченому транспортному засобі. За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту надзвичайники деблокували чоловіка, надали йому домедичну допомогу та передали потерпілого бригаді екстреної медичної допомоги.

Окрім цього, рятувальники здійснили необхідні заходи для недопущення виникнення пожежі на місці дорожньо-транспортної пригоди.

У салоні мікроавтобуса також перебувала дитина. Фізичних травм вона не зазнала. Рятувальники заспокоїли малолітнього пасажира та залишалися поруч до прибуття відповідних служб.

Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

Теги: аварія, Бучацька громада, рятувальники, Озеряни, мікроавтобус, Тернопільщина, ДСНС, ДТП

