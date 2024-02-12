На Тернопільщині розшукують водія, який втік після смертельної ДТП

Правоохоронці встановили що у аварії, яка трапилася 11 лютого на виїзді з міста Тернополя, зіткнулися три автомобілі. Водій однієї із автівок втік з місця ДТП.

Внаслідок аварії на місці події загинув пасажир «Renault», жінка-водій з цього ж авто отримала травми. Також тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали шестеро осіб з автівки «BMW 525», серед них – троє дітей.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди та розшукують третього учасника ДТП – водія автомобіля марки «BMW» білого кольору. Правоохоронці звертаються до усіх очевидців чи осіб, які володіють будь-якою інформацією щодо даної аварії зателефонувати на службу 102 та допомогти встановити водія-втікача.