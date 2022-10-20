Пункти обігріву починають розгортати на Тернопільщині. Про це на брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“На сьогоднішній день ми ще в них потреби не маємо, але ми повинні бути готові у разі, якщо буде відключення електрики чи буде енергопостачання пошкоджене, щоб ці пункти обігріву з автономними джерелами живлення працювали для людей. Вони будуть призначені не для окремих категорій громадян, а для всіх жителів”, – повідомив на брифінгу начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За словами Володимира Труша, ці пункти обігріву мають бути забезпечені питною водою та альтернативним джерелом енергії.