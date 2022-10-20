Пункти обігріву починають розгортати на Тернопільщині. Про це на брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.
“На сьогоднішній день ми ще в них потреби не маємо, але ми повинні бути готові у разі, якщо буде відключення електрики чи буде енергопостачання пошкоджене, щоб ці пункти обігріву з автономними джерелами живлення працювали для людей. Вони будуть призначені не для окремих категорій громадян, а для всіх жителів”, – повідомив на брифінгу начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.
За словами Володимира Труша, ці пункти обігріву мають бути забезпечені питною водою та альтернативним джерелом енергії.
“Відповідальність за це нестимуть всі голови громад, усіх 55-ти громад. Тому що ДСНС розгортає, якщо потрібно, пункт обігріву в надзвичайних ситуаціях. Це не є надзвичайна ситуація, в нас є воєнний стан, тому голови громад і органи місцевого самоврядування повинні включитися у цю роботу”, – сказав Володимир Труш.