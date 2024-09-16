На Тернопільщині розпочалася вакцинація диких тварин проти сказу

Для розповсюдження вакцини проти сказу у 22-х громадах Тернопільщини утворено 104 робочих груп та заплановано використати 74 990 доз приманок, на площі 2999,680 тис. км2.

З 16 по 20 вересня 2024 року на території Чортківського району буде проводитися осіння кампанія з пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу, повідомили у Держспоживслужбі у Тернопільській області.

“Сказ – одна з найнебезпечніших вірусних хвороб, спільних для тварин та людей. Хвороба уражає центральну нервову систему з ознаками поліоенцефаломіеліту, супроводжується паралічами і без лікування завжди закінчується смертю. Поширюють сказ у природі лисиці, вовки, єнотовидні собаки та безпритульні тварини, однак, основним джерелом вірусу сказу є червона лисиця. У зв’язку зі стійкою циркуляцією вірусу серед диких тварин, особливе місце в системі заходів боротьби зі сказом природного типу займає пероральна імунізація диких тварин”, – йдеться у повідомленні.

Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Вакцина створює специфічний імунітет при пероральному застосуванні; безпечна для інших тварин, для людини і природного середовища; стабільна в польових умовах. Розповсюдження вакцини відбуватиметься польовими та лісовими угіддями поза територіями населених пунктів, водоймищ, авто – та залізничних шляхів.

“Звертаємось до мешканців, що при виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, а залишати привабливими для тварин. Заздалегідь дякуємо за розуміння”, – наголосили спеціалісти.