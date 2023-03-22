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На Тернопільщині розпочала навчання ще одна група бійців бригади “Лють”

22.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Суспільство, Цікаво

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До первинного етапу навчання приступила чергова група бійців, які зараховані до об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють». Вони пройдуть інтенсивну підготовку в умовах максимально наближених до реального бою.

Слухачі тренуються стріляти, надавати домедичну допомогу, знешкоджувати диверсантів. Вишкіл проводять досвідчені інструктори. 

“Бійці проходять навчання з тактичної медицини, вогневої і тактичної підготовки. Слухачі опановують дані навички, щоб і надалі виконувати поставлені бойові завдання. Хлопці мають велике бажання навчатися та стараються викладатися на повну, щоб засвоїти новий матеріал”, – розповідає інструктор. 

У складі навчальної групи – люди різних професій, з різним досвідом, але усі мають потужну мотивацію – визволити рідну державу та захистити своїх близьких. Тому навчаються працювати злагоджено, аби стати однією командою. До основних завдань, які доведеться виконувати бійцям “Люті” , належить: проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань тощо. 

Змінив цивільну форму на військову доброволець з позивним “Капелан” . Коли розпочалася війна хлопець повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України. Спочатку записався до територіальної оборони, був у складі добровольчого батальйону, проходив різні військові вишколи.

Дізнавшись, що йде набір до “Гвардії наступу”, вирішив вступити до штурмової поліцейської бригади “Лють”. Тепер разом з однодумцями проходить навчання. 

“Ми досить гарно і швидко усі порозумілися. Кожен з нас має різний досвід і ділиться ним. За невеликий проміжок часу в нас сформувався гарний колектив”. 

Набір до бригади Нацполіції “Лють” ще триває. Добровольці, які хочуть приєднатися, можуть подати анкету на сайті storm.mvs.gov.ua або через Центри надання адміністративних послуг.

Теги: Тернопільська область, новини Тернопільщини, "Лють"

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