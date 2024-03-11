На Тернопільщині розпалюючи котел, чоловік отримав численні опіки

В Тернопільську комунальну лікарню швидкої допомоги госпіталізовано жителя с. Шили Збаразької територіальної громади з діагнозом: «Опік полум’ям голови, шиї та рук». Травми чоловік отримав у житловому будинку під час розпалювання котла.

Рятувальники наголошують, що тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваше майно від пожежі!

Бережіть себе та своїх близьких!

При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону «101», адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення!