11.03.2024 13:39

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На Тернопільщині розпалюючи котел, чоловік отримав численні опіки

11.03.2024

Зоряна Деркач

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Здоров`я, Події, Оперативно, Тернопільщина, Новини

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В Тернопільську комунальну лікарню швидкої допомоги госпіталізовано жителя с. Шили Збаразької територіальної громади з діагнозом: «Опік полум’ям голови, шиї та рук». Травми чоловік отримав у житловому будинку під час розпалювання котла.
Рятувальники наголошують, що тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваше майно від пожежі!
Бережіть себе та своїх близьких!
При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону «101», адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення!

Теги: опіки, рятувальники

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