Пункти розмістять на основних транспортних артеріях області та поблизу укриттів.

На Тернопільщині розгорнуть пункти обігріву. Сьогодні, 21 жовтня, начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш обговорив з органами місцевого самоврядування низку вимог до роботи таких пунктів.

Про це повідомляє Тернопільська облдержадміністрація.

Відомо, що вони працюватимуть у випадку аварійного відключення електропостачання та опалення. У пункті обігріву люди зможуть зігрітися, зарядити пристрої та отримати допомогу.

Загалом працюватиме понад 200 пунктів обігріву. Їх розмістять на основних транспортних артеріях області та поблизу укриттів.

Пункти постійно забезпечуватимуть водою, продуктами харчування, засобами живлення. Окрім цього, у випадку необхідності, Головне управління ДСНС України у Тернопільській області розгорне мобільні пункти.