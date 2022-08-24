294 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за 23 серпня. Добою раніше — 113.

294 нових випадків ковіду зафіксували на Тернопільщині за 23 серпня 2022 року. Про це повідомляє Тернопільський обласний центр профілактики та контролю захворювань.

Також за останню добу:

летальних випадків – 0

одужало – 50 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 248

За весь час пандемії в Тернопільській області:

захворіло – 151 552 особи;

одужало – 147 747 осіб;

летальних випадків – 2 433 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 16 965 (16 543 одужало, 314 летальних)

в т.ч. м. Кременець – 3 200 (3 131 одужало, 66 летальних);

– Тернопільський район – 90 390 (88 089 одужало, 1 406 летальних)

в т.ч. м. Тернопіль – 38 965 (37 853 одужало, 605 летальних);

– Чортківський район – 44 197 (43 115 одужало, 710 летальних)

в т.ч. м. Чортків – 6 553 (6 451 одужало, 57 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (22 особи)

• Борсуківська сільська ОТГ – 3

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1

• Вишнівецька селищна ОТГ – 1

• Кременецька міська ОТГ – 1

• Лановецька міська ОТГ – 5

• Лопушненська сільська ОТГ – 0

• Почаївська міська ОТГ – 1

• Шумська міська ОТГ – 10

Тернопільський район (197 осіб)

• Байковецька сільська ОТГ – 4

• Бережанська міська ОТГ – 1

• Білецька сільська ОТГ – 1

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 11

• Великобірківська селищна ОТГ – 0

• Великогаївська сільська ОТГ – 6

• Залозецька селищна ОТГ – 7

• Збаразька міська ОТГ – 4

• Зборівська міська ОТГ – 6

• Золотниківська сільська ОТГ – 2

• Іванівська сільська ОТГ – 1

• Козівська селищна ОТГ – 8

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 5

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 0

• Підволочиська селищна ОТГ – 4

• Підгаєцька міська ОТГ – 0

• Підгороднянська сільська ОТГ – 1

• Саранчуківська сільська ОТГ – 0

• Скалатська міська ОТГ – 1

• Скориківська сільська ОТГ – 0

• Теребовлянська міська ОТГ – 9

• Тернопільська міська ОТГ – 118

Чортківський район (75 осіб)

• Білобожницька сільська ОТГ – 1

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

• Борщівська міська ОТГ – 5

• Бучацька міська ОТГ – 8

• Васильковецька сільська ОТГ – 2

• Гримайлівська селищна ОТГ – 2

• Гусятинська селищна ОТГ – 2

• Заводська селищна ОТГ – 4

• Заліщицька міська ОТГ – 19

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 5

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2

• Колиндянська сільська ОТГ – 0

• Копичинецька міська ОТГ – 2

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4

• Монастириська міська ОТГ – 1

• Нагірянська сільська ОТГ – 0

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 3

• Товстенська селищна ОТГ – 1

• Трибухівська сільська ОТГ – 2

• Хоростківська міська ОТГ – 2

• Чортківська міська ОТГ – 10