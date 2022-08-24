294 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за 23 серпня. Добою раніше — 113.
294 нових випадків ковіду зафіксували на Тернопільщині за 23 серпня 2022 року. Про це повідомляє Тернопільський обласний центр профілактики та контролю захворювань.
Також за останню добу:
- летальних випадків – 0
- одужало – 50 осіб
- проведено досліджень методом ПЛР – 248
За весь час пандемії в Тернопільській області:
- захворіло – 151 552 особи;
- одужало – 147 747 осіб;
- летальних випадків – 2 433 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 16 965 (16 543 одужало, 314 летальних)
в т.ч. м. Кременець – 3 200 (3 131 одужало, 66 летальних);
– Тернопільський район – 90 390 (88 089 одужало, 1 406 летальних)
в т.ч. м. Тернопіль – 38 965 (37 853 одужало, 605 летальних);
– Чортківський район – 44 197 (43 115 одужало, 710 летальних)
в т.ч. м. Чортків – 6 553 (6 451 одужало, 57 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (22 особи)
• Борсуківська сільська ОТГ – 3
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 1
• Кременецька міська ОТГ – 1
• Лановецька міська ОТГ – 5
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 10
Тернопільський район (197 осіб)
• Байковецька сільська ОТГ – 4
• Бережанська міська ОТГ – 1
• Білецька сільська ОТГ – 1
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 11
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 6
• Залозецька селищна ОТГ – 7
• Збаразька міська ОТГ – 4
• Зборівська міська ОТГ – 6
• Золотниківська сільська ОТГ – 2
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 8
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 5
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 4
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 1
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 9
• Тернопільська міська ОТГ – 118
Чортківський район (75 осіб)
• Білобожницька сільська ОТГ – 1
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 5
• Бучацька міська ОТГ – 8
• Васильковецька сільська ОТГ – 2
• Гримайлівська селищна ОТГ – 2
• Гусятинська селищна ОТГ – 2
• Заводська селищна ОТГ – 4
• Заліщицька міська ОТГ – 19
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 5
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 2
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4
• Монастириська міська ОТГ – 1
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 3
• Товстенська селищна ОТГ – 1
• Трибухівська сільська ОТГ – 2
• Хоростківська міська ОТГ – 2
• Чортківська міська ОТГ – 10