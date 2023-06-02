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На Тернопільщині рідним загиблих військових вручили нагороди

02.06.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Про це повідомили на сторінці Кременецької РДА.

Орденом “Богдана Хмельницького” III ступеня посмертно нагородили майора Ігоря Кулініча. Нагороду отримала мама Раїса Кулініч.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденом, “За мужність” ІІІ ступеня посмертно нагородили солдата Андрія Михальчука. Нагороду отримала дружина – Михальчук Олена Святославівна.

Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України, “Сталевий хрест”, посмертно нагородили солдата Яросевича Миколу Миколайовича. Нагороду отримала дружина – Яросевич Наталія Вікторівна.

Джерело: Суспільне

Теги: державні нагороди

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