На Тернопільщині рідним загиблих військових вручили нагороди

Про це повідомили на сторінці Кременецької РДА.
Орденом “Богдана Хмельницького” III ступеня посмертно нагородили майора Ігоря Кулініча. Нагороду отримала мама Раїса Кулініч.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденом, “За мужність” ІІІ ступеня посмертно нагородили солдата Андрія Михальчука. Нагороду отримала дружина – Михальчук Олена Святославівна.
Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України, “Сталевий хрест”, посмертно нагородили солдата Яросевича Миколу Миколайовича. Нагороду отримала дружина – Яросевич Наталія Вікторівна.