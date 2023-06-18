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На Тернопільщині релоковане підприємство побудує овочесховище

18.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Економіка

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Побудувати на Тернопільщині склади для зберігання для овочів до осені планує ТОВ “Поділля овочі”. Це дозволить релокованому підприємству розширити період продажу цибулі з вересня по березень. Тоді ж можна буде додати і виробництво моркви, адже продавати з поля її невигідно.

Про це AgroPortal.ua розповів власник підприємства “Поділля овочі” Роман Пасічник.

Компанія цього сезону зробила ставку саме на цибулю. Через війну вони змушені були переїхати з Херсонщини на Тернопільщину і починати все з нуля. Там і створили ТОВ “Поділля овочі” та першими у Тернопільській області узяли державний грант на будівництво ще 1,6 га теплиць. Це буде друга за величиною теплиця в регіоні.

Минулого року у теплиці вирощували огірки та помідори, знайшовши нових покупців. Цього року на перший оберт лишили огірок, завдяки опаленню змогли вийти на ринок на 1,5 місяці раніше.

Сучасні котли працюють на пелетах, гроші на систему опалення отримали через грант із Данії. Також потроху відновлюють виробництво салатів, зараз це 10-15% від довоєнного обсягу. 

“Важливо підтримати постійних клієнтів — це мережі та ринки”, — зауважує Роман Пасічник. 

У відкритому ґрунті минулого сезону вирощували цибулю та моркву, цього року зосередились на цибулі. 

Ціна буде і на цибулю, і на моркву, але наша інфраструктура не повністю відновлена, бракує техніки, щоб запустити дві культури одночасно.

Зробили ставку на цибулю, тому що є команда досвідчених агрономів з півдня. Крім того, за рік ми модернізували систему зрошення.

Тож упевнені, що зможемо отримати конкурентну товарну продукцію. Цибуля складна технологічно, без поливу це великий ризик”, — пояснює Роман Пасічник. 

Теги: Тернопільська область, економіка, ТОВ «Поділля овочі»

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