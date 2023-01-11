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На Тернопільщині знову п’яний водій пропонував хабаря поліції

11.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Збаразька міська громада, Події

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На Тернопільщині 500 американських доларів пропонував поліцейським житель Збаразької громади за вирішення проблем через нетверезу їзду.

Про це повідомили у відомстві.

Після того, як на молодика було складено адмінпротокол за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП і машину доправлено на арешт майданчик,- водій не полишав спроб вирішити питання хабарем.

23-річного водія автомобіля Ланос – жителя одного з сіл Збаразької громади співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху. Спілкуючись, поліцейські помітили, що водій нетверезий.

Молодик, аби залагодити питання, запропонував патрульним 500 американських доларів. Слідчо-оперативна група задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди.

Таке діяння передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, кримінал, події, патрульна поліція, Збаразька громада

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